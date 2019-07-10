2019-07-10T11:31:14+03:00
Общество

Сардана Авксентьева лично выявила земельное нарушение

Землю многодетной матери собирались предоставить другому лицу
Мария Удовкина
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Мэр Якутска поручила провести служебную проверку и уволить виновных.Мэр Якутска поручила провести служебную проверку и уволить виновных.
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9 июня мэр Якутска получила заявление от многодетной матери, которая и многие другие, жаловалась на «странности» при формировании земельного участка. Сардана Авксентьева решила сама проверить сложившуюся ситуацию. Таким образом она выявила нарушение – землю собирались предоставить другому лицу.

- В итоге полуторачасового разбирательства стало очевидным, что участок, минуя необходимые процедуры, действительно готовился к формированию в пользу третьего лица – гражданина Т. Кстати, тоже многодетного. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства признался, что он лично изменил границы участка в пользу гражданина Т. При этом был грубо нарушен принцип равных прав заявителей, - пишет Сардана Авксентьева в своем Инстаграме.

В итоге мэр Якутска поручила провести служебную проверку и уволить виновных. Кроме того, она сообщила, что готовит обращение к депутатам Ил Тумэн с просьбой изменить республиканский закон в части уточнения процедуры выделения земельных участков многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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