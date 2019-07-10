В Якутию для изучения инвестпроектов прибыла делегация из Японии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-10T11:05:16+03:00

Министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин отметил, что совместные проекты являются хорошим примером сотрудничества.

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Сегодня в Министерстве по внешним связям и делам народов Якутии состоялась встреча с делегацией из Японии.Представители различных японских компаний прибыли в Якутск для изучения крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики.

Министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин отметил, что совместные проекты являются хорошим примером сотрудничества.

Старший управляющий Департамента по развитию проектов подразделения бизнеса в сфере инфраструктурных проектов компании «Мицуи энд Ко.» Накадзима Каори выразила заинтересованность японских компаний в изучении данных о вечной мерзлоте и состоянию почв, поскольку эта информация необходима для детальной разработки проектов в сфере строительства.

В рамках визита японская сторона также проведёт встречу с Окружной администрацией Якутска, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Министерством транспорта и дорожного хозяйства, Министерством строительства, а также с Институтом мерзлотоведения и Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU