2019-07-10T11:05:16+03:00
Политика

В Якутию для изучения инвестпроектов прибыла делегация из Японии

Японские компании заинтересованы в изучении данных о вечной мерзлоте
Мария Удовкина
Поделиться:
Министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин отметил, что совместные проекты являются хорошим примером сотрудничества.Министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин отметил, что совместные проекты являются хорошим примером сотрудничества.
Изменить размер текста:

Сегодня в Министерстве по внешним связям и делам народов Якутии состоялась встреча с делегацией из Японии.Представители различных японских компаний прибыли в Якутск для изучения крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики.

Министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин отметил, что совместные проекты являются хорошим примером сотрудничества.

Старший управляющий Департамента по развитию проектов подразделения бизнеса в сфере инфраструктурных проектов компании «Мицуи энд Ко.» Накадзима Каори выразила заинтересованность японских компаний в изучении данных о вечной мерзлоте и состоянию почв, поскольку эта информация необходима для детальной разработки проектов в сфере строительства.

В рамках визита японская сторона также проведёт встречу с Окружной администрацией Якутска, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Министерством транспорта и дорожного хозяйства, Министерством строительства, а также с Институтом мерзлотоведения и Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дождь с грозой: прогноз погоды в Якутске на 11 июля
«Гордость Якутии»: Победителем в номинации «Предприниматель» стал Михаил Охлопков
Сардана Авксентьева лично выявила земельное нарушение
В Новосибирске задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске
В Якутии действуют 4 лесных пожара
В Якутске изменится схема движения шести маршрутных автобусов
Жителям Якутска расскажут, как идет ремонт городских дорог
Месть бывшей: в Якутии мужчина украл и продал машину экс-супруги
В СВФУ проведут ярмарку красоты и здоровья
В Нижнем Бестяхе большегруз устроил массовое ДТП
Более 20 км автодороги «Лена» в Якутии защитят слоями износа
В Олекминском районе несовершеннолетний мотоциклист попал в реанимацию
В Якутске стартовала международная олимпиада «Туймаада»
Около 300 детей Якутии примут участие в военно-спортивной игре «Таежный герой»
В Якутии вынесли приговор заведующей детским садом из окна которого выпал ребенок
В Якутске открыли сквер «Панда и мамонт»
Недетский конфликт: 17-летний парень сломал челюсть однокласснице из-за социальных сетей
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов встретился с основателями IT-компании MyTona
В Якутии на трассе А-331 отремонтирован мост через реку Таас-Юрях
В Нюрбе малолетние мотоциклисты столкнулись с грузовиком
Алексей Колодезников проверил ход реконструкции дорог в Якутске
Долгожданная стройка: 16 июля будет установлена первая свая Нюрбинского театра
В Якутске семьям вручили медали «За любовь и верность»
В Якутии началась проверка работы регионального МЧС
Разработчики СВФУ получили патент на деревянную ловушку
В ближайшие три дня в Якутске и 12 районах республики ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики
В республике действуют 3 лесных пожара