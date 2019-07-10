Более 20 км автодороги «Лена» в Якутии защитят слоями износа

СЕГОДНЯ 06:04 2019-07-10T06:04:47+03:00

В общей сложности в 2019 году управление автомагистрали «Лена» отремонтирует дорогу на общей протяженности 110 км.

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Устройство защитных слоев с использованием технологии «Сларри Сил» ведется на двух участках федеральной трассы «Лена» в Алданском районе Якутии общей протяжённостью 21 км.

Эта технология позволяет защитить дорожное покрытие от преждевременного разрушения, снизить общий уровень неровности, улучшить сцепление покрытия с колесом. Такой способ поверхностной обработки используется федеральными дорожниками Якутии с 2016 года.

В общей сложности в 2019 году управление автомагистрали «Лена» отремонтирует дорогу на общей протяженности 110 км.

ИСТОЧНИК KP.RU