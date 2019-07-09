Председатель правительства Якутии Владимир Солодов встретился с основателями IT-компании MyTona
Встреча прошла в неформальной обстановке
-Фото: Социальные сети
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В инстаграм-аккаунте председателя правительства Якутии появилась новая публикация. На фото запечатлены сам хозяин аккаунта и братья Ушницкие, основатели IT- компании MyTona.
- Вчера обсудил перспективы цифрового развития с Алексеем и Афанасием Ушницкими. Главным условием развития ИТ-отрасли они называют подготовку большого количества профессиональных кадров. Именно этот фактор сдерживает увеличение числа сотрудников MyTona в Якутске по сравнению с другими офисами компании. Будем планировать системные меры по наращиванию подготовки айтишников, — отмечает премьер Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU