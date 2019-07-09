2019-07-09T09:09:35+03:00
Общество

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов встретился с основателями IT-компании MyTona

Встреча прошла в неформальной обстановке
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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В инстаграм-аккаунте председателя правительства Якутии появилась новая публикация. На фото запечатлены сам хозяин аккаунта и братья Ушницкие, основатели IT- компании MyTona.

- Вчера обсудил перспективы цифрового развития с Алексеем и Афанасием Ушницкими. Главным условием развития ИТ-отрасли они называют подготовку большого количества профессиональных кадров. Именно этот фактор сдерживает увеличение числа сотрудников MyTona в Якутске по сравнению с другими офисами компании. Будем планировать системные меры по наращиванию подготовки айтишников, — отмечает премьер Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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