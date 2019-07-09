Алексей Колодезников проверил ход реконструкции дорог в Якутске

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-09T06:07:05+03:00

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы планируется направить 34,5 млрд рублей.

В этом году в Якутске запланирована реконструкция 19 объектов

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Члены выездной делегации посетили четыре объекта, реконструируемых в рамках национального проекта - участки Хатын-Юряхского шоссе, улицы Экспериментальная и Жорницкого, мост Мархинка.

Всего в этом году в Якутске запланирована реконструкция 19 объектов, в том числе трех мостовых переходов. Все объекты должны быть сданы до 31 октября 2019 года.

Алексей Колодезников, первый заместитель председателя правительства республики, обратил внимание на нехватку специалистов технадзора, поручив увеличить их количество на объектах.

- Работа идет полным ходом. Тем не менее, нужно увеличить объём и провести все соответствующие работы по асфальтированию в сентябре месяце, в соответствии с погодными и климатическими условиями, - подытожил Алексей Колодезников.

Отметим, на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы планируется направить 34,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU