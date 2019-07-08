2019-07-08T07:32:55+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки в Якутии произошли два ДТП со смертельным исходом

Трагедии произошли в Ленске и Нерюнгри
Мария Удовкина
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На момент аварии в Ленске мужчины были не пристегнуты.На момент аварии в Ленске мужчины были не пристегнуты.
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7 июля недалеко от Ленска 37-летний водитель «УАЗ Патриот» не выбрал безопасную скорость движения и съехал с дороги в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажир, мужчина 1984 года рождения, с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован. По его словам, в тот день они со старшим братом поехали на речку, где распивали водку.

В момент аварии оба мужчины не были пристегнуты.

В тот же день в Нерюнгри 19-летний парень за рулем «ВАЗ 2107», по предварительным данным, при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «МАЗДА 3».

В результате аварии молодой человек, сидевший на переднем сидении «семёрки», умер в реанимации, не приходя в сознание.

Водитель иномарки не пострадал, его пассажиру медики назначили амбулаторное лечение.

На момент аварии автомобилисты были трезвы. Водитель «ВАЗа» получил водительское удостоверение в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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