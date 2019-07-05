2019-07-05T12:28:09+03:00
Общество

Общественники посетили пункт полиции в аэропорту Якутска

О ходе работы транспортных полицейских им рассказал старший лейтенант полиции
Мария Удовкина
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Члены Общественного совета поблагодарили транспортных полицейских Якутии за добросовестное несение службы.Члены Общественного совета поблагодарили транспортных полицейских Якутии за добросовестное несение службы.
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Старший лейтенант полиции Стас Пшенников рассказал общественникам о работе транспортных полицейских в аэропорту Якутска.

Члены совета узнали, как осуществляется досмотр на входе, как разрешено перевозить оружие и что делать если у гражданина были обнаружены запрещенные предметы или вещества.

Кроме того, общественники познакомились с системой выявления лиц, находящихся в розыске.

- Признаюсь, мне всегда было интересно, что там делают с нашими паспортами. Сотрудница ведомства показала мне технологию идентификации документов, из которой я только понял, что главное, чтобы не загорелся красный свет. Девушка приложила главную страницу моего паспорта к своему чудо-прибору, и к моему удивлению загорелся именно красный. И вновь меня успокоили-это не тот красный, есть ещё краснее красного, - пишет член Общественного совета Алексей Чертков.

По итогам члены Общественного совета поблагодарили транспортных полицейских Якутии за добросовестное несение службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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