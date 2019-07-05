Эксперты Массачусетского технологического института высоко оценили потенциал Якутии

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-05T08:10:17+03:00

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Глава Якутии 4 июля встретился с представителями команды республики, проходившими обучение в Массачусетском технологическом институте по акселерационной программе ускоренного регионального предпринимательства.

Айсен Николаев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и отметил, что они являются одними из первых не только в нашей республике, но и в стране, кто прошел обучение по программе ускоренного регионального предпринимательства в Массачусетском технологическом институте.

Во время обучения участники вместе с зарубежными специалистами работали над проектами, которые позволят развить экосистему региона. Ведущие эксперты высоко оценили потенциал Якутии в сфере создания благоприятных условий поддержки и развития бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU