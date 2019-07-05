2019-07-05T08:10:17+03:00
Общество

Эксперты Массачусетского технологического института высоко оценили потенциал Якутии

Команда Якутии прошла обучение по ускоренному предпринимательству
Мария Удовкина
Поделиться:
Айсен Николаев поздравил выпускников с успешным завершением обучения.Айсен Николаев поздравил выпускников с успешным завершением обучения.
Изменить размер текста:

Глава Якутии 4 июля встретился с представителями команды республики, проходившими обучение в Массачусетском технологическом институте по акселерационной программе ускоренного регионального предпринимательства.

Айсен Николаев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и отметил, что они являются одними из первых не только в нашей республике, но и в стране, кто прошел обучение по программе ускоренного регионального предпринимательства в Массачусетском технологическом институте.

Во время обучения участники вместе с зарубежными специалистами работали над проектами, которые позволят развить экосистему региона. Ведущие эксперты высоко оценили потенциал Якутии в сфере создания благоприятных условий поддержки и развития бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов
В Верхоянском районе продолжаются работы по стабилизации лесопожарной обстановки
В Якутии установлены сроки сбора плодов и ягод
Пять столкнувшихся машин и наезд на велосипедиста: в Якутске за один день произошло 14 автоаварий
Якутские дистанционные мошенники обокрали жителей разных регионов на сумму свыше 500 тысяч рублей
Лесной пожар рядом Якутском близок к локализации
На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»
В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС
В ночь с пятницы на субботу в Якутске на несколько часов отключат холодную воду
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на площади 689,5 гектара
Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий
В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром
Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях
Сардана Трофимова завоевала первое золото на Играх народов Якутии в Амге
Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года