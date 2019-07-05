Пять столкнувшихся машин и наезд на велосипедиста: в Якутске за один день произошло 14 автоаварий

СЕГОДНЯ 05:28 2019-07-05T05:28:08+03:00

Все водители в описанных случаях были трезвыми.

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3 июля столкнулось сразу пять автомобилей. 67-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» на перекрестке Лермонтова – Кирова не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ - фермер». От удара по цепочке столкнулись микроавтобус, «Тойота Витц» и «Киа Бонго».

По счастливой случайности пострадавших не оказалось. Все водители были трезвыми.

В тот же день 39-летний водитель наехал на 22-летнего велосипедиста, который не спешившись переходил дорогу «на зеленый».

В результате ДТП велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица слева, ушиб правого бедра. Ему назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя, он не заметил велосипедиста из-за того, что тот резко выехал на пешеходный переход. По проведенному медицинскому освидетельствованию водитель был трезв. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU