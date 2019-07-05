2019-07-05T05:28:08+03:00
Происшествия

Пять столкнувшихся машин и наезд на велосипедиста: в Якутске за один день произошло 14 автоаварий

3 июля в столице произошло 14 ДТП
Мария Удовкина
Поделиться:
Все водители в описанных случаях были трезвыми.Все водители в описанных случаях были трезвыми.
Изменить размер текста:

3 июля столкнулось сразу пять автомобилей. 67-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» на перекрестке ЛермонтоваКирова не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ - фермер». От удара по цепочке столкнулись микроавтобус, «Тойота Витц» и «Киа Бонго».

По счастливой случайности пострадавших не оказалось. Все водители были трезвыми.

В тот же день 39-летний водитель наехал на 22-летнего велосипедиста, который не спешившись переходил дорогу «на зеленый».

В результате ДТП велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица слева, ушиб правого бедра. Ему назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя, он не заметил велосипедиста из-за того, что тот резко выехал на пешеходный переход. По проведенному медицинскому освидетельствованию водитель был трезв. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов
Эксперты Массачусетского технологического института высоко оценили потенциал Якутии
В Верхоянском районе продолжаются работы по стабилизации лесопожарной обстановки
В Якутии установлены сроки сбора плодов и ягод
Якутские дистанционные мошенники обокрали жителей разных регионов на сумму свыше 500 тысяч рублей
Лесной пожар рядом Якутском близок к локализации
На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»
В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС
В ночь с пятницы на субботу в Якутске на несколько часов отключат холодную воду
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на площади 689,5 гектара
Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий
В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром
Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях
Сардана Трофимова завоевала первое золото на Играх народов Якутии в Амге
Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года