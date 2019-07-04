Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий
Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий, связанных с телекоммуникациями. В число 32 победителей со всей страны вошел проект специалиста СВФУ Надежды Лазаревой «Создание полимер-силикатных композитов с улучшенными эксплуатационными характеристиками для наземной космической инфраструктуры».
По словам автора проекта, сейчас в качестве уплотнительных материалов используются полимерные композиты на основе политетрафторэтилена.
- В моей работе он выступает в качестве полимерной матрицы благодаря своим уникальным свойствам, а также способности сохранять их в широком диапазоне рабочих температур и давлений. Но у ПТФЭ есть ряд недостатков, которые можно скорректировать, добавляя различные наполнители - природные слоистые силикаты, которые хорошо зарекомендовали себя, – отметила Надежда Лазарева.
Стипендии Президента получили молодые ученые и аспиранты, ведущие перспективные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации экономики РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU