СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-04T09:20:46+03:00

Разработка молодых ученых может стать отличной альтернативой композиционным материалам, которые применяются в различных отраслях промышленности.

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Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий, связанных с телекоммуникациями. В число 32 победителей со всей страны вошел проект специалиста СВФУ Надежды Лазаревой «Создание полимер-силикатных композитов с улучшенными эксплуатационными характеристиками для наземной космической инфраструктуры».

По словам автора проекта, сейчас в качестве уплотнительных материалов используются полимерные композиты на основе политетрафторэтилена.

- В моей работе он выступает в качестве полимерной матрицы благодаря своим уникальным свойствам, а также способности сохранять их в широком диапазоне рабочих температур и давлений. Но у ПТФЭ есть ряд недостатков, которые можно скорректировать, добавляя различные наполнители - природные слоистые силикаты, которые хорошо зарекомендовали себя, – отметила Надежда Лазарева.

Стипендии Президента получили молодые ученые и аспиранты, ведущие перспективные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации экономики РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU