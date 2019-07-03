2019-07-03T07:09:08+03:00
Общество

На трассе «Колыма» отремонтируют более 90 км покрытия

Сейчас ведется строительство и реконструкция мостов через реки
Мария Удовкина
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В Якутии дорожники планируют отремонтировать 73,4 км дороги. Фото: ЯСИА.В Якутии дорожники планируют отремонтировать 73,4 км дороги. Фото: ЯСИА.
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До конца года в Якутии и Магаданской области отремонтирует более 90 км автодороги "Колыма".

На территории республики дорожники планируют отремонтировать 73,4 км покрытия. Сейчас ведется строительство и реконструкция трех мостов: через реку Пахомыч, ручьи Атыр-Баса и Сегенях. Сдача объектов намечена на 2019 год.

Кроме того, отремонтируют водопропускные трубы и мосты через реки Нехай, Нижний Оротукан, Паутовая, Герба, Веселая, Ола и Неорчан.

В конце июня замглавы Росавтодора Евгений Туриев совершил рабочую поездку по трассе Р-504 «Колыма», проделав путь от Якутска до Магадана. Он отметил необходимость расширения узких мест и ликвидации наиболее опасных участков дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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