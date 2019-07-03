На трассе «Колыма» отремонтируют более 90 км покрытия
До конца года в Якутии и Магаданской области отремонтирует более 90 км автодороги "Колыма".
На территории республики дорожники планируют отремонтировать 73,4 км покрытия. Сейчас ведется строительство и реконструкция трех мостов: через реку Пахомыч, ручьи Атыр-Баса и Сегенях. Сдача объектов намечена на 2019 год.
Кроме того, отремонтируют водопропускные трубы и мосты через реки Нехай, Нижний Оротукан, Паутовая, Герба, Веселая, Ола и Неорчан.
В конце июня замглавы Росавтодора Евгений Туриев совершил рабочую поездку по трассе Р-504 «Колыма», проделав путь от Якутска до Магадана. Он отметил необходимость расширения узких мест и ликвидации наиболее опасных участков дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU