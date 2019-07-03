В пяти районах республики ожидается выпадение обильных осадков

СЕГОДНЯ 04:20 2019-07-03T05:11:00+03:00

В Усть-Майском, Томпонском, Алданском, Нерюнгринском и на юге Олекминского районов ожидаются местами ливни.

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По данным Якутского УГМС, 3 июля в Усть-Майском, Томпонском, Алданском, Нерюнгринском и на юге Олекминского районов ожидаются местами ливни.

МЧС Якутии рекомендует населению соблюдать следующие правила безопасности: воздержитесь от поездок по городу. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте помещение или поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по номеру 101.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину. Включите аварийные огни и переждите ливень.

ИСТОЧНИК KP.RU