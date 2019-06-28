Вперед, купаться! В Якутске открылся городской пляж

СЕГОДНЯ 04:07 2019-06-28T04:07:43+03:00

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27 июня в Якутске открыли городской пляж на 202 микрорайоне. Теперь, горожане смогут отдохнуть и искупаться в черте города.

На пляже каждое утро будут проводиться зарядки, а в выходные дни культурные программы для жителей всех возрастов. На территории пространства запрещено употреблять спиртные напитки, гулять с животными и проносить любую стеклянную тару. Для безопасности отдыхающих на пляже дежурят спасатели и охранники.

ИСТОЧНИК KP.RU