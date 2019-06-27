В Старом городе и Парке культуры и отдыха появился бесплатный Wi-Fi
На территории парка действуют пять точек доступа Wi-Fi, в Старом городе – две
В ближайшие годы проект по внедрению бесплатного Wi-Fi будет распространен на все городские общественные пространства.Фото: ЯСИА.
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В Год добрососедства в Якутске на территории Старого города и Парка культуры и отдыха появились точки доступа к бесплатному Wi-Fi.
Учитывая важность двух главных туристических площадок города Якутска, было принято решение обеспечить бесплатным доступом Wi-Fi посетителей Старого города и Центрального парка. Об этом сообщил начальник Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Алексей Семенов.
На территории парка действуют пять точек доступа Wi-Fi, в Старом городе – две.
В ближайшие годы проект по внедрению бесплатного Wi-Fi будет распространен на все городские общественные пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU