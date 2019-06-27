В Старом городе и Парке культуры и отдыха появился бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-27T06:20:32+03:00

В ближайшие годы проект по внедрению бесплатного Wi-Fi будет распространен на все городские общественные пространства.Фото: ЯСИА.

На территории парка действуют пять точек доступа Wi-Fi, в Старом городе – две

Изменить размер текста: A A

В Год добрососедства в Якутске на территории Старого города и Парка культуры и отдыха появились точки доступа к бесплатному Wi-Fi.

Учитывая важность двух главных туристических площадок города Якутска, было принято решение обеспечить бесплатным доступом Wi-Fi посетителей Старого города и Центрального парка. Об этом сообщил начальник Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Алексей Семенов.

На территории парка действуют пять точек доступа Wi-Fi, в Старом городе – две.

В ближайшие годы проект по внедрению бесплатного Wi-Fi будет распространен на все городские общественные пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU