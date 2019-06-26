Якутские энтузиасты создали магниты с Сардааной Авксентьевой

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-26T08:51:22+03:00

Они планируют продавать их на Ысыахе Туймаады

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Активист Прокопий Бокатов совместно с якутской художницей под ником kuzkinstein создали магниты с изображением мэра города. Теперь приобрести памятную вещь с Сардааной Авксентьевой могут все желающие на празднике Ысыах Туймаады.

Как сообщает в своем Твиттере Прокопий Бокатов, часть прибыли поступит детскому дому «Берегиня» в качестве материальной помощи.

Найти точку продажи будет просто – ребята планируют нанести на футболки один из артов, чтобы их проще было заметить на празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU