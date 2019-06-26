Якутские энтузиасты создали магниты с Сардааной Авксентьевой
Они планируют продавать их на Ысыахе Туймаады
Часть прибыли поступит детскому дому «Берегиня».Фото: Из личного архива героя публикации
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Активист Прокопий Бокатов совместно с якутской художницей под ником kuzkinstein создали магниты с изображением мэра города. Теперь приобрести памятную вещь с Сардааной Авксентьевой могут все желающие на празднике Ысыах Туймаады.
Как сообщает в своем Твиттере Прокопий Бокатов, часть прибыли поступит детскому дому «Берегиня» в качестве материальной помощи.
Найти точку продажи будет просто – ребята планируют нанести на футболки один из артов, чтобы их проще было заметить на празднике.
ИСТОЧНИК KP.RU