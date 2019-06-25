2019-06-25T09:55:19+03:00
Происшествия

В Якутске 10-летнего мальчика прямо на «зебре» сбила машина

Ребенок получил открытый перелом голени
Нинель ГУСЕВА
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Материалы по ДТП переданы в следственные органы.Материалы по ДТП переданы в следственные органы.
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В Якутске 10-летнего мальчика сбила машина прямо на «зебре». ДТП произошло днем 24 июня на пересечении улиц Петра Алексеева и Пирогова.

Виновником аварии стал водитель автомашины «Тойота Пробокс», который следовал в прямом направлении. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе ГИБДД республики, ребенок переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

Бригаду скорой помощи вызвали очевидцы происшествия. Медики диагностировали у мальчика открытый перелом голени и госпитализировали в республиканскую больницу.

Водитель иномарки в момент ДТП был трезв.

Материалы переданы в следственные органы. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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