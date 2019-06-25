В Якутске 10-летнего мальчика прямо на «зебре» сбила машина
В Якутске 10-летнего мальчика сбила машина прямо на «зебре». ДТП произошло днем 24 июня на пересечении улиц Петра Алексеева и Пирогова.
Виновником аварии стал водитель автомашины «Тойота Пробокс», который следовал в прямом направлении. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе ГИБДД республики, ребенок переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.
Бригаду скорой помощи вызвали очевидцы происшествия. Медики диагностировали у мальчика открытый перелом голени и госпитализировали в республиканскую больницу.
Водитель иномарки в момент ДТП был трезв.
Материалы переданы в следственные органы. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU