В якутском полумарафоне приняли участие параатлеты

СЕГОДНЯ 05:35 2019-06-25T05:35:33+03:00

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В столице республики прошел «Якутский полумарафон 2019». В нем приняли участие 102 ребенка в детском забеге и 777 взрослых в ночном забеге на 5, 10.5 и 21.1 км.

Также, в праздник спорта приняли участие параатлеты, совершившие инклюзивный забег дистанцией 5 км. В забеге приняли участие 11 спортсменов.

В детском забеге пробежали 10 участников из реабилитационного центра для несовершеннолетних и Мохсоголлохского центра помощи детям.

ИСТОЧНИК KP.RU