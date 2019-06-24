В Якутии произошло землетрясение с магнитудой 3,5 балла

СЕГОДНЯ 03:36 2019-06-24T03:36:50+03:00

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В Томпонском районе Якутии, недалеко от поселка Теплый ключ, произошло землетрясение. Жертв и разрушений нет.

24 июня утром в МЧС республики поступила информация о том, что в точке с координатами 63°02′ СШ, 37°26′ ВД, приборами учета зафиксировано колебание земной коры на глубине 10 км, с магнитудой 3,5 балла, по шкале Рихтера 4 балла. Эпицентр землетрясения территориально находился в Томпонском районе, ближайший населенный пункт от него северо-восточнее в 42 км — Теплый Ключ.

Нарушений в целостности конструкций не выявлено, социально важные объекты работают в штатном режиме, землетрясение не ощущалось.

ИСТОЧНИК KP.RU