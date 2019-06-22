Сила на миллион: победитель «Игр Дыгына» получит крупный денежный приз

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-22T10:17:04+03:00

В 2019 году турнир проводится в 25-ый раз. Фото: Спорт Якутии.

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Главным спонсором состязания якутских боотуров выступит «Арктик Капитал» Матвея Евсеева. Как сообщает News.ykt, победителю турнира в этом году достанется один миллион рублей.

Турнир «Игры Дыгына» — одно из главных событий Ысыаха Туймаады — проводится в этом году 25-й раз. В течение двух дней 12 лучших спортсменов Якутии будут соревноваться в семи видах многоборья: якутские прыжки, мас-рестлинг, якутская вертушка, хапсагай, бег на 400 метров, стрельба из лука и перенос камня.

ИСТОЧНИК KP.RU