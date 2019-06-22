В Нюрбинском районе перевернулась машина. Один пассажир погиб

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-22T07:34:59+03:00

Водитель и второй пассажир с различными травмами были доставлены в местную больницу.

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В Нюрбинском районе 30-летний водитель не справился с управлением, из-за машина опрокинулась.

В момент аварии в салоне находились два пассажира. Мужчина, сидевший на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте. Водитель и второй пассажир с различными травмами были доставлены в местную больницу.

Стаж вождения автомобилиста - 12 лет, «дыхнуть в трубочку» он отказался. По словам выжившего пассажира в тот день они все пили.

ИСТОЧНИК KP.RU