СВФУ и Microsoft запускают совместную магистерскую программу

СЕГОДНЯ 03:45 2019-06-22T03:45:20+03:00

В следующем учебном году программа будет посвящена разработке приложения с искусственным интеллектом.

Программа будет работать в институте математики и информатики вуза

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Северо-Восточный федеральный университет и компания Microsoft начали сотрудничество в рамках магистерской программы «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».

Программа будет реализована в институте математики и информатики вуза.

В следующем учебном году модуль будет посвящен разработке приложения с искусственным интеллектом под руководством специалистов из Microsoft.

По словам руководителя образовательной программы Натальи Николаевны, в университете искусственный интеллект может помочь учителю разобраться с рутинной работой и систематизировать данные, также большое значение он может иметь в адаптивном обучении.

СВФУ и компания Microsoft сотрудничают не первый год. Ежегодно лучшие студенты на рождественских каникулах посещают штаб-квартиру компании в Москве. Специалисты Microsoft знакомят студентов с актуальными технологическими разработками и возможностями стажировок.

ИСТОЧНИК KP.RU