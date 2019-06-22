СВФУ и Microsoft запускают совместную магистерскую программу
Северо-Восточный федеральный университет и компания Microsoft начали сотрудничество в рамках магистерской программы «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
Программа будет реализована в институте математики и информатики вуза.
В следующем учебном году модуль будет посвящен разработке приложения с искусственным интеллектом под руководством специалистов из Microsoft.
По словам руководителя образовательной программы Натальи Николаевны, в университете искусственный интеллект может помочь учителю разобраться с рутинной работой и систематизировать данные, также большое значение он может иметь в адаптивном обучении.
СВФУ и компания Microsoft сотрудничают не первый год. Ежегодно лучшие студенты на рождественских каникулах посещают штаб-квартиру компании в Москве. Специалисты Microsoft знакомят студентов с актуальными технологическими разработками и возможностями стажировок.
ИСТОЧНИК KP.RU