2019-06-21T10:43:37+03:00
Происшествия

Еще один маленький велосипедист угодил под колеса авто в Якутске

Водитель с места аварии скрылся
Нинель ГУСЕВА
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За оставление места ДТП водитель может лишиться прав на 1,5 года.За оставление места ДТП водитель может лишиться прав на 1,5 года.
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Еще один маленький велосипедист попал в сводку ДТП в Якутске. Авария произошла утром 21 июня во дворе дома №49 на ул. Лермонтова.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, водитель с места аварии скрылся, но впоследствии был найден. В результате ДТП ребенок ушиб правого коленного сустава, ему назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. За оставление места ДТП водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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