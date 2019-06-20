2019-06-20T07:45:08+03:00
Общество

Выявлены многочисленные нарушения в табагинской исправительной колонии

Проверку провел прокурор республики Олег Нарковский
Ольга Донская
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19 июня прокурор республики Олег Нарковский проверил исправительную колонию, находящуюся в селе Табага. Был проведен прием осужденных и осмотр общежития, штрафной изолятор, медицинскую часть, столовую.

По итогам проверки стало понятно, что нарушено материально-бытовое обеспечение заключенных, организация питания, санитарное обеспечение. Также, установлен факт несоблюдения порядка удержаний зарплаты заключенных и сроков ее выплаты.

Кроме того, руководство не принимала достаточных мер по трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательства, с целью возмещения ими вреда нанесенному потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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