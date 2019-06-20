Выявлены многочисленные нарушения в табагинской исправительной колонии
Проверку провел прокурор республики Олег Нарковский
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19 июня прокурор республики Олег Нарковский проверил исправительную колонию, находящуюся в селе Табага. Был проведен прием осужденных и осмотр общежития, штрафной изолятор, медицинскую часть, столовую.
По итогам проверки стало понятно, что нарушено материально-бытовое обеспечение заключенных, организация питания, санитарное обеспечение. Также, установлен факт несоблюдения порядка удержаний зарплаты заключенных и сроков ее выплаты.
Кроме того, руководство не принимала достаточных мер по трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательства, с целью возмещения ими вреда нанесенному потерпевшим.
ИСТОЧНИК KP.RU