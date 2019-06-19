В Якутске пройдут Дни литовской культуры

СЕГОДНЯ 03:38 2019-06-19T04:42:33+03:00

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В рамках национального праздника Ысыах в Якутии пройдут дни литовской культуры, организованные общиной «Гинтарас».

- Идея данного проекта принадлежит Гитане Будвидайте, председателю общественной международной ассоциации «Mes». Я предложила совместить данный проект с проведением якутского национального праздника Ысыаха. Думаю, что именно во время Ысыаха наши гости смогут увидеть всю красоту и многообразие якутской культуры, — рассказала ЯСИА председатель общины «Гинтарас» Инна Юрганова.

28 июня состоится открытый круглый стол объединений Якутии и литовских общин. На мероприятии запланирована презентация документального фильма «Литовцы».

Гостей также ждут выставки национальных литовских костюмов и лент, дегустация более 20 сортов литовского хлеба и около 15 сортов литовского сыра, мастер-классы по плетению литовских лент, изготовлению дудочек из гусиных перьев и украшений из соломки. Кроме того, гостей ждет выступление ансамбля «Ратилё».

ИСТОЧНИК KP.RU