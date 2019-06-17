Айсен Николаев встретился с Первым Секретарём провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-17T11:34:40+03:00

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На встрече Глава республики предложил создать Межрегиональную комиссию по сотрудничеству, которая бы занималась координацией и реализацией совместных проектов, обсуждением и решением проблемных вопросов.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в области туризма, в том числе об участии граждан КНР в международной экспедиции «Покорители Холода», фестивале «Зима начинается с Якутии».

Лидер республики напомнил о посещении делегацией Якутии харбинской комплексной бондовой зоны, которая является зоной беспошлинной торговли. Здесь партнеры имеют возможность пользоваться преимуществами по оформлению таможенного сбора, возврата налога и другими мерами поддержки. Глава республики отметил, что компании республики заинтересованы в представлении своей продукции.

Сам Чжан Цинвэй отметил, что VI Российско-Китайское ЭКСПО станет самым успешным в истории проведения выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU