Айсен Николаев встретился с Первым Секретарём провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем
На встрече Глава республики предложил создать Межрегиональную комиссию по сотрудничеству, которая бы занималась координацией и реализацией совместных проектов, обсуждением и решением проблемных вопросов.
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в области туризма, в том числе об участии граждан КНР в международной экспедиции «Покорители Холода», фестивале «Зима начинается с Якутии».
Лидер республики напомнил о посещении делегацией Якутии харбинской комплексной бондовой зоны, которая является зоной беспошлинной торговли. Здесь партнеры имеют возможность пользоваться преимуществами по оформлению таможенного сбора, возврата налога и другими мерами поддержки. Глава республики отметил, что компании республики заинтересованы в представлении своей продукции.
Сам Чжан Цинвэй отметил, что VI Российско-Китайское ЭКСПО станет самым успешным в истории проведения выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU