2019-06-17T11:34:40+03:00
Политика

Айсен Николаев встретился с Первым Секретарём провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем

Встреча прошла в рамках VI Российско-Китайской выставки
Мария Удовкина
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Глава предложил участие якутских предпринимателей в харбинской бондовой зоне.Глава предложил участие якутских предпринимателей в харбинской бондовой зоне.
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На встрече Глава республики предложил создать Межрегиональную комиссию по сотрудничеству, которая бы занималась координацией и реализацией совместных проектов, обсуждением и решением проблемных вопросов.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в области туризма, в том числе об участии граждан КНР в международной экспедиции «Покорители Холода», фестивале «Зима начинается с Якутии».

Лидер республики напомнил о посещении делегацией Якутии харбинской комплексной бондовой зоны, которая является зоной беспошлинной торговли. Здесь партнеры имеют возможность пользоваться преимуществами по оформлению таможенного сбора, возврата налога и другими мерами поддержки. Глава республики отметил, что компании республики заинтересованы в представлении своей продукции.

Сам Чжан Цинвэй отметил, что VI Российско-Китайское ЭКСПО станет самым успешным в истории проведения выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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