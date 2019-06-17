За выходные в Якутске произошло два смертельных ДТП
16 июня в Сунтарском районе пьяная компания молодых людей поехала купаться на озеро. 31-летний водитель не справился с управлением, когда хотел объехать коров на дороге. В результате опрокинулась машина.
Один из пассажиров вылетел из салона авто и скончался на месте. Остальные не пострадали. На момент аварии никто из участников не был пристегнут ремнем безопасности. Как впоследствии выяснилось, водительских прав у мужчины не было.
Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло ночью 17 июня в селе Ынахсыт Нюрбинского района. Две семьи ехали на Ысыах в соседнее село. 54-летний водитель «Тойота Суксид», будучи изрядно навеселе, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.
В результате аварии 53-летняя женщина-пассажир скончалась на месте. Виновник ДТП и еще один пассажир иномарки доставлены в местную больницу со множественными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU