За выходные в Якутске произошло два смертельных ДТП

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-17T07:27:32+03:00

В обоих случаях машины были перевернуты по вине водителей.

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16 июня в Сунтарском районе пьяная компания молодых людей поехала купаться на озеро. 31-летний водитель не справился с управлением, когда хотел объехать коров на дороге. В результате опрокинулась машина.

Один из пассажиров вылетел из салона авто и скончался на месте. Остальные не пострадали. На момент аварии никто из участников не был пристегнут ремнем безопасности. Как впоследствии выяснилось, водительских прав у мужчины не было.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло ночью 17 июня в селе Ынахсыт Нюрбинского района. Две семьи ехали на Ысыах в соседнее село. 54-летний водитель «Тойота Суксид», будучи изрядно навеселе, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В результате аварии 53-летняя женщина-пассажир скончалась на месте. Виновник ДТП и еще один пассажир иномарки доставлены в местную больницу со множественными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU