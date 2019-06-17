В Америку по воскресеньям: жители Якутска смогут летать на Аляску

СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-17T08:57:56+03:00

Рейсы будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Boeing-737.

Первый рейс в Анкоридж запланирован на 18 августа

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В августе 2019 года возобновятся прямые рейсы из Якутска в Петропавловск-Камчатский с возможностью продолжить путешествие в Анкоридж. Этим летом таких рейсов будет три.

Вылеты по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж запланированы по воскресеньям: 18 августа, 25 августа и 1 сентября.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Boeing-737 авиакомпании "Якутия". Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.

Среднедневная летняя температура в Анкоридже - около пятнадцати градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU