В Америку по воскресеньям: жители Якутска смогут летать на Аляску
Первый рейс в Анкоридж запланирован на 18 августа
Рейсы будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Boeing-737.
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В августе 2019 года возобновятся прямые рейсы из Якутска в Петропавловск-Камчатский с возможностью продолжить путешествие в Анкоридж. Этим летом таких рейсов будет три.
Вылеты по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж запланированы по воскресеньям: 18 августа, 25 августа и 1 сентября.
Рейсы будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне Boeing-737 авиакомпании "Якутия". Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.
Среднедневная летняя температура в Анкоридже - около пятнадцати градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU