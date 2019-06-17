«Open. лекции»: жителям Якутска рассказали, как запланировать рождение здорового потомства

СЕГОДНЯ 04:20 2019-06-17T09:06:05+03:00

"Для того, чтобы мы стали самодостаточной нацией, надо, чтобы население нашей республики увеличилось", - отметила лектор. Фото: СВФУ

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В Парке отдыха и культуры, в рамках летнего сезона «Open. лекции», состоялась встреча с Розой Филипповой, доктором медицинских наук, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ.

Роза рассказала все о создании здоровой семьи.

- В Якутии 956 тысяч жителей. Для того, чтобы мы стали самодостаточной нацией, надо, чтобы население нашей республики увеличилось. Но здесь важно, чтобы прирост шел за счет здоровой нации. На сегодняшний день ситуация такова, что численность населения падает. Дети девяностых годов вступили в репродуктивный, оптимальный возраст для планирования семьи, – говорит лектор.

Доктор также отметила значимость родословной.

- Мы живём в семьях и должны знать свою родословную. Наши предки хорошо знали своих прародителей, знали все о генных наследственных болезнях, если такие встречались. Народности саха важно знать свою родословную до седьмого колена, чтобы избежать кровосмешения. Так риск для активизации скрытых мутаций меньше, – рассказывает лектор.

ИСТОЧНИК KP.RU