2019-06-16T16:07:35+03:00
Происшествия

Недалеко от Якутска горит лес на площади 3 га

В республике тушат 8 лесных пожаров
Нинель ГУСЕВА
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Предварительная причина большинства возгораний – сухие грозы.Предварительная причина большинства возгораний – сухие грозы.Фото: ЯСИА
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В Якутии тушат 8 лесных пожаров на общей площади 94,50 га. Один из них на площади 3 га действует на территории Якутска.

Ведутся работы по ликвидации возгораний в Верхоянском (69 га), Нюрбинском (7 га), Олекминском (3 га), Томпонском (6 га) и Усть-Алданском (5 га) районах. Усилиями огнеборцев локализован лесной пожар в Олекминском районе на общей площади 1,5 га.

В тушении пожаров задействованы 136 человек: 46 работников службы наземной охраны лесов, 5 работников лесничества, 75 парашютистов и десантников-пожарных, 10 местных жителей и 12 единиц техники.

Предварительная причина большинства возгораний – сухие грозы.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики находятся под постоянным наблюдением 66 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском и Усть-Майском районах.

Общая площадь, пройдённая огнем - 114 355 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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