Реконструкция системы водоснабжения Олекминска обойдется в 108 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:56 2019-06-16T04:56:06+03:00

Сегодня водозабор в Олекминске представляет собой передвижную насосную станцию, которая осуществляет забор воды из открытого русла, а в зимнее время – со льда реки.

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в рамках реализации в Якутии приоритетного проекта «Чистая вода» начнется реконструкция системы водоснабжения Олекминска.

На эти цели будет направлено 108,282 млн рублей. 107,199 млн выделено из федерального бюджета, 1,082 млн рублей - средства государственного бюджета Якутии.

Сегодня водозабор в Олекминске представляет собой передвижную насосную станцию, которая осуществляет забор воды из открытого русла, а в зимнее время – со льда реки. Из-за изменений уровня воды постоянно приходится перемещать передвижную насосную станцию с места на место. Система максимальной производительностью 2400 м³ введена в эксплуатацию в 1987 году.

Реконструкцией объекта займутся специалисты якутского «Водоканала». В рамках своей стратегии развития предприятие планирует расширять зону деятельности и участвовать в реализации проектов в Верхневилюйском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU