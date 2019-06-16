2019-06-16T04:56:06+03:00
Общество

Реконструкция системы водоснабжения Олекминска обойдется в 108 млн рублей

Большая часть средств выделена из федерального бюджета
Нинель ГУСЕВА
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Сегодня водозабор в Олекминске представляет собой передвижную насосную станцию, которая осуществляет забор воды из открытого русла, а в зимнее время – со льда реки.Сегодня водозабор в Олекминске представляет собой передвижную насосную станцию, которая осуществляет забор воды из открытого русла, а в зимнее время – со льда реки.
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В 2019 году в рамках реализации в Якутии приоритетного проекта «Чистая вода» начнется реконструкция системы водоснабжения Олекминска.

На эти цели будет направлено 108,282 млн рублей. 107,199 млн выделено из федерального бюджета, 1,082 млн рублей - средства государственного бюджета Якутии.

Сегодня водозабор в Олекминске представляет собой передвижную насосную станцию, которая осуществляет забор воды из открытого русла, а в зимнее время – со льда реки. Из-за изменений уровня воды постоянно приходится перемещать передвижную насосную станцию с места на место. Система максимальной производительностью 2400 м³ введена в эксплуатацию в 1987 году.

Реконструкцией объекта займутся специалисты якутского «Водоканала». В рамках своей стратегии развития предприятие планирует расширять зону деятельности и участвовать в реализации проектов в Верхневилюйском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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