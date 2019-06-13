Возможности экспериментальной установки по обезвреживанию отходов применят в Арктике
11 июня министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников ознакомился с ходом эксплуатации экспериментальной установки по обезвреживанию отходов, установленной в Жатае.
Осенью 2018 года инновационное оборудование компании «Эко-Энергия» было запущено в опытную эксплуатацию. Апробация установки проходила зимой. На сегодняшний день получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Установки по обезвреживанию отходов осуществляют высокотемпературное сжигание несортированного мусора. При этом содержание вредных веществ в отходящих дымовых газах значительно ниже допустимой концентрации. В год одна такая установка может избавить от одной до 50 тысяч кубометров отходов.
Правительство республики планирует испробовать подобные установки в малонаселенных пунктах республики. Дмитрий Садовников поручил рассмотреть возможность использования опыта жатайских коммунальщиков в Арктике и северных районах республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU