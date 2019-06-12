2019-06-17T09:02:08+03:00
Происшествия

В Усть-Алданском районе мотоциклист наехал на ребёнка

За рулем находился 15-летний подросток
Мария Удовкина
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Нерадивому родителю инспекторы ДПС назначили штраф в 30 тысяч рублей.Нерадивому родителю инспекторы ДПС назначили штраф в 30 тысяч рублей.
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11 июня в селе Хомустах 15-летний подросток, управляя мотоциклом марки «Регул Мото», совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая играла на обочине дороги возле своего дома. В результате ДТП она получила закрытый перелом руки.

Отец разрешил взять свой мотоцикл несовершеннолетнему водителю, чтобы тот мог покататься со своим другом. Шлемы защиты у обоих мальчиков отсутствовали.

Нерадивому родителю инспекторы ДПС назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, информация о дорожно-транспортном происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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