Оперативная информация о лесных пожарах на 11 июня

11 Июнь 09:11 2019-06-17T09:45:55+03:00

Пожары действуют на территориях Верхоянского района, Ленского, Олекминского и Нерюнгринского.

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По состоянию на 11 июня в республике ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров на общей площади 215 га.

Пожары действуют на территориях Верхоянского района (13 454 га), Ленского (20 га), Олекминского (10 га) и Нерюнгринского (3 га).

К тушению привлечены 50 авиапожарных ГБУ «Авиалесоохрана», 24 работника лесной охраны, мобилизованы 16 человек из числа местного населения. Предварительная причина возгораний – сухие грозы.

Особый противопожарный режим введен на территориях Алданского, Верхоянского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов.

Труднодоступные и удаленные ласа республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU