В Якутии исследуют найденную голову плейстоценового волка

11 Июнь 03:22 2019-06-17T09:47:22+03:00

Голова была найдена в Абыйском районе у реки Тирехтях

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Найденную в августе прошлого года в Абыйском районе голову волка изучают в Академии наук Якутии. Особи было примерно 2-4 года на момент смерти, в грунте она пролежала около сорока тысяч лет. Вечная мерзлота обеспечила хорошую сохранность останкам, - сообщил ЯСИА руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

В той же местности ранее были найдены тушки детенышей пещерных львов.

- Волк был молодой и достаточно крупный. Он очень похож на современного, но есть некоторые отличия, которые мы сейчас изучаем. Степень сохранности очень хорошая. В исследованиях участвуют команды ученых из Санкт-Петербурга, Якутска, а также из Японии и Швеции, — рассказал Протопопов.

По его словам, сейчас идут генетические исследования и морфометрические сравнения. С их помощью можно узнать особенности внешнего и внутреннего строения черепа, тканей и органов головы волка, жившего в плейстоценовый период.

По одной только голове можно восстановить полный внешний облик животного.

ИСТОЧНИК KP.RU