Лена и Колыма вышли в устье: паводковая обстановка на реках Якутии

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-09T10:50:15+03:00

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района.

Активная фаза ледохода на Индигирке проходит по территории Аллайховского района

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Паводковая обстановка на реках Якутии на 9 июня. Лена и Колыма вышли в устье.

Активная фаза ледохода на Индигирке проходит по территории Аллайховского района. Его нижняя кромка в 120 км ниже поселка Чокурдах (70 км до устья), густой ледоход.

На территории Среднеколымского района на реке Алазея наблюдается открытая вода, на территории Нижнеколымского района идут процессы разрушения ледяного покрова, лед тает на месте.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 км ниже поселка Нижнеянск (17 км до устья), средний ледоход.

Активная фаза ледохода на реке Оленек проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода - в 50 км ниже села Таймылыр (45 км до устья), средний ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU