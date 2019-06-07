2019-06-17T09:51:57+03:00
Общество

В Якутский агрорынок будут внедрены IT-технологии

Первый сельскохозяйственный хакатон пройдет 10-11 июня в якутском IT-Парке
Мария Удовкина
Поделиться:
"Никаких ограничений, только свобода мысли для развития сельского хозяйства Якутии", - сообщила Аксинья Шишигина."Никаких ограничений, только свобода мысли для развития сельского хозяйства Якутии", - сообщила Аксинья Шишигина.
Изменить размер текста:

10-11 июня в якутском IT-Парке пройдет первый хакатон по разработке высокотехнологичных продуктов и внедрению цифровых решений в сельскохозяйственный рынок Якутии «AGRO synergy».

Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства Якутии, концерн «Сахабулт» и Студенческий бизнес-инкубатор СВФУ.

-Результатами работы «AGRO synergy» могут стать не только новые технологии, к примеру, в молочном или мясном производстве, но и во всем, что касается аграрной отрасли: от современной упаковки до мобильного приложения по бонусной системе. Никаких ограничений, только свобода мысли для развития сельского хозяйства Якутии, - сообщила первый заместитель гендиректора «Сахабулт» Аксинья Шишигина.

К участию в хакатоне приглашаются специалисты аграрной отрасли, фермеры, научные сотрудники, рестораторы, IT-компании, дизайнеры, маркетологи и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24