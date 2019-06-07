В Якутский агрорынок будут внедрены IT-технологии
10-11 июня в якутском IT-Парке пройдет первый хакатон по разработке высокотехнологичных продуктов и внедрению цифровых решений в сельскохозяйственный рынок Якутии «AGRO synergy».
Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства Якутии, концерн «Сахабулт» и Студенческий бизнес-инкубатор СВФУ.
-Результатами работы «AGRO synergy» могут стать не только новые технологии, к примеру, в молочном или мясном производстве, но и во всем, что касается аграрной отрасли: от современной упаковки до мобильного приложения по бонусной системе. Никаких ограничений, только свобода мысли для развития сельского хозяйства Якутии, - сообщила первый заместитель гендиректора «Сахабулт» Аксинья Шишигина.
К участию в хакатоне приглашаются специалисты аграрной отрасли, фермеры, научные сотрудники, рестораторы, IT-компании, дизайнеры, маркетологи и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU