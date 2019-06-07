В Якутский агрорынок будут внедрены IT-технологии

7 Июнь 11:13 2019-06-17T09:51:57+03:00

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10-11 июня в якутском IT-Парке пройдет первый хакатон по разработке высокотехнологичных продуктов и внедрению цифровых решений в сельскохозяйственный рынок Якутии «AGRO synergy».

Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства Якутии, концерн «Сахабулт» и Студенческий бизнес-инкубатор СВФУ.

-Результатами работы «AGRO synergy» могут стать не только новые технологии, к примеру, в молочном или мясном производстве, но и во всем, что касается аграрной отрасли: от современной упаковки до мобильного приложения по бонусной системе. Никаких ограничений, только свобода мысли для развития сельского хозяйства Якутии, - сообщила первый заместитель гендиректора «Сахабулт» Аксинья Шишигина.

К участию в хакатоне приглашаются специалисты аграрной отрасли, фермеры, научные сотрудники, рестораторы, IT-компании, дизайнеры, маркетологи и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU