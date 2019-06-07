Пять районов Якутии остались без электричества из-за горевшей травы
Жители пяти заречных районов Якутии остались без электричества из-за горевшей травы. Низовой природный пожар на территории Мегино-Кангаласского района произошел 6 июня.
Под действием защит отключилась кабельная воздушная линия «Майя-Чурапча», питающая часть потребителей Таттинского, Томпонского, Амгинского, Чурапчинского и Усть-Майского районов республики.
Энергетики потушили огонь своими силами и произвели противопожарную окопку опор. Энергообъекты не пострадали.
На время восстановительных работ для обеспечения потребителей электроэнергией на местах были развёрнуты дизельные электростанции. Нормальная схема подачи электроэнергии была восстановлена в 22:09, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU