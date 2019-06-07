2019-06-07T10:05:40+03:00
Происшествия

Пять районов Якутии остались без электричества из-за горевшей травы

Энергообъекты не пострадали
Нинель ГУСЕВА
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Энергетики потушили огонь и произвели противопожарную окопку опор.Энергетики потушили огонь и произвели противопожарную окопку опор.
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Жители пяти заречных районов Якутии остались без электричества из-за горевшей травы. Низовой природный пожар на территории Мегино-Кангаласского района произошел 6 июня.

Под действием защит отключилась кабельная воздушная линия «Майя-Чурапча», питающая часть потребителей Таттинского, Томпонского, Амгинского, Чурапчинского и Усть-Майского районов республики.

Энергетики потушили огонь своими силами и произвели противопожарную окопку опор. Энергообъекты не пострадали.

На время восстановительных работ для обеспечения потребителей электроэнергией на местах были развёрнуты дизельные электростанции. Нормальная схема подачи электроэнергии была восстановлена в 22:09, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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