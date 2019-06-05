Хабаровск, Екатеринбург, Владивосток: новые рейсы из аэропорта Якутска
Карта полетов аэропорта «Якутск» расширяется: из воздушной гавани открыты новые рейсы.
Как сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Игнатенко в своем Instagram, с 3 июня авиакомпания «Аврора» выполняет рейс Якутск — Хабаровск — Якутск. Рейсы будут выполняться на воздушном судне А319 четыре раза в неделю.
С 4 июня по вторникам будет выполняться транзитный рейс Магадан — Якутск — Екатеринбург на воздушном судне А320 компании «Уральские авиалинии».
5 июня открыт новый рейс Якутск — Владивосток на воздушном судне А320 авиакомпании "S7 Airlines". Рейсы будут выполняться по средам и субботам.
Игнатенко подчеркнул, что несмотря на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта работа по расширению карты полетов и привлечению новых перевозчиков продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU