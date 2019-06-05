2019-06-05T11:31:37+03:00
Туризм

Хабаровск, Екатеринбург, Владивосток: новые рейсы из аэропорта Якутска

Работа по расширению карты полетов и привлечению новых перевозчиков продолжается
Нинель ГУСЕВА
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Новые рейсы будут выполнять авиакомпании "S7 Airlines", "Уральские авиалинии" и "Аврора"Новые рейсы будут выполнять авиакомпании "S7 Airlines", "Уральские авиалинии" и "Аврора"Фото: Социальные сети
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Карта полетов аэропорта «Якутск» расширяется: из воздушной гавани открыты новые рейсы.

Как сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Игнатенко в своем Instagram, с 3 июня авиакомпания «Аврора» выполняет рейс Якутск — Хабаровск — Якутск. Рейсы будут выполняться на воздушном судне А319 четыре раза в неделю.

С 4 июня по вторникам будет выполняться транзитный рейс Магадан — Якутск — Екатеринбург на воздушном судне А320 компании «Уральские авиалинии».

5 июня открыт новый рейс Якутск — Владивосток на воздушном судне А320 авиакомпании "S7 Airlines". Рейсы будут выполняться по средам и субботам.

Игнатенко подчеркнул, что несмотря на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта работа по расширению карты полетов и привлечению новых перевозчиков продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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