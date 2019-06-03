2019-06-03T09:17:59+03:00
Происшествия

Перед судом предстанет квартирная мошенница, которая обманула 18 якутян

Общая сумма ущерба превысила 25 млн рублей
Мария Удовкина
Поделиться:
Обвиняемая - бывшая председатель кооператива "Стерх".Обвиняемая - бывшая председатель кооператива "Стерх".Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет 67-летняя квартирная мошенница, которая обманула 18 якутян. Она обвиняется в совершении 18 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в 7 эпизодах злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, обвиняемая, будучи председателем правления жилищного кооператива «Стерх», с 2009 по 2014 годы заключила с 25 гражданами договоры вступления в пай для строительства квартир в 27-ми квартирном жилом доме на ул. Пекарского.

Однако ранее эти же квартиры были проданы другим людям, о чем обвиняемая умолчала. В итоге мошенничества пострадало 18 человек, а общая сумма нанесенного им ущерба превысила 25 млн рублей.

Из-за злоупотребления председателем кооператива своими полномочиями 7 граждан, которые ранее оплатили стоимость своих квартир, их не получили. Деньги им никто не вернул, из-за чего были существенно нарушены права самого кооператива «Стерх».

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии начался третий этап перехода на цифровое телевещание
В Якутске автобусный маршрут №9 перешел на летнее расписание
В ДТП под Якутском столкнулись сразу три машины, 5 человек получили травмы
В столице Якутии произошла аварийная остановка водоснабжения
В Якутске пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей
Два города Якутии стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
На переправе «Якутск – Нижний Бестях» заработает система видеонаблюдения
Ледоход на реках Якутии проходит спокойно
В Якутске появился Сквер влюбленных со светомузыкальными фонтанами
3,3 тысячи нарушений закона в сфере охраны здоровья граждан выявлено в Якутии
В Якутске объявили имена победителей акселерационной программы «Fast Force»
Главный университет Якутии озвучил количество бюджетных мест на будущий учебный год