Перед судом предстанет квартирная мошенница, которая обманула 18 якутян

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-03T09:17:59+03:00

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Перед судом предстанет 67-летняя квартирная мошенница, которая обманула 18 якутян. Она обвиняется в совершении 18 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в 7 эпизодах злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, обвиняемая, будучи председателем правления жилищного кооператива «Стерх», с 2009 по 2014 годы заключила с 25 гражданами договоры вступления в пай для строительства квартир в 27-ми квартирном жилом доме на ул. Пекарского.

Однако ранее эти же квартиры были проданы другим людям, о чем обвиняемая умолчала. В итоге мошенничества пострадало 18 человек, а общая сумма нанесенного им ущерба превысила 25 млн рублей.

Из-за злоупотребления председателем кооператива своими полномочиями 7 граждан, которые ранее оплатили стоимость своих квартир, их не получили. Деньги им никто не вернул, из-за чего были существенно нарушены права самого кооператива «Стерх».

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU