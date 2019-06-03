В столице Якутии произошла аварийная остановка водоснабжения
Горожане остались без воды из-за пожара на линии электропередач
В настоящее время водоснабжение города проходит в штатном режиме.
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Утром 3 июня в Якутске произошла аварийная остановка водоснабжения.
Горожане остались без воды из-за пожара на линии электропередач Центральных электросетей, сообщили ЯСИА в пресс-службе «Водоканала».
Из-за пожара без электричества остался водоузел №2, что повлекло за собой остановку водоснабжения. На переключение на резервную линию электроснабжения ушло около часа.
В настоящее время водоснабжение города проходит в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU