На переправе «Якутск – Нижний Бестях» заработает система видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 05:07 2019-06-03T05:07:48+03:00

Последние три года цены на переправу не повышались.

За один день паромы перевозят более 700 автомобилей

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Паромная переправа «Якутск – Нижний Бестях» - одно из самых популярных направлений в республике. Сейчас за один день паромы перевозят более 700 автомобилей.

Один из самых актуальных вопросов – обеспечение безопасности перевозок и комфорта пассажиров. На переправе установлены дорожные знаки и ограждения, которые помогают регулировать поток автомобилей. Скоро заработает камера фото- и видео-фиксации нарушений. За порядком следят сотрудники ГИБДД.

Министерству транспорта Якутии предстоит подготовить проект плана комплексного развития причалов паромной переправы до 2024 года. В проекте должны быть учтены вопросы благоустройства, организации пунктов питания и схем движения автотранспорта.

Последние три года цены на переправу не повышались, и в ближайшем будущем подорожания не произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU