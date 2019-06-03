На переправе «Якутск – Нижний Бестях» заработает система видеонаблюдения
Паромная переправа «Якутск – Нижний Бестях» - одно из самых популярных направлений в республике. Сейчас за один день паромы перевозят более 700 автомобилей.
Один из самых актуальных вопросов – обеспечение безопасности перевозок и комфорта пассажиров. На переправе установлены дорожные знаки и ограждения, которые помогают регулировать поток автомобилей. Скоро заработает камера фото- и видео-фиксации нарушений. За порядком следят сотрудники ГИБДД.
Министерству транспорта Якутии предстоит подготовить проект плана комплексного развития причалов паромной переправы до 2024 года. В проекте должны быть учтены вопросы благоустройства, организации пунктов питания и схем движения автотранспорта.
Последние три года цены на переправу не повышались, и в ближайшем будущем подорожания не произойдет.
ИСТОЧНИК KP.RU