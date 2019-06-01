3,3 тысячи нарушений закона в сфере охраны здоровья граждан выявлено в Якутии

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-01T10:10:30+03:00

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3,3 тысячи нарушений закона в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья выявлено прокурорами в Якутии в 2018-2019 годах. Такие цифры были озвучены на расширенном заседании коллегии ведомства под председательством и.о. прокурора Айдара Иванова.

Практически по всех проверенных учреждениях здравоохранения зафиксированы нарушения, связанные с их санитарным и техническим состоянием. К ответственности привлечены 263 человека, возбуждено 7 уголовных дел.

Результаты проверок выявили проблемы с обеспечением льготников лекарствами, что нарушает права многих граждан, в том числе детей. Остро стоит проблема дефицита медработников, неукомплектованности штатов больниц и ФАПов, что не позволяет обеспечить право граждан на качественную медицинскую помощь.

Также, как отмечает пресс-служба прокуратуры республики, несмотря на снижение показателей смертности в республике (за последние 6 лет - на 9,7%), растет число заболеваний социального характера: туберкулез, онкологические и инфекционные.

ИСТОЧНИК KP.RU