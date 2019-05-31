2019-05-31T11:33:22+03:00
Общество

Житель поселка Айхал строит на «дальневосточном гектаре» высокотехнологичную теплицу

Работа будет вестись круглый год: зимой планируется выращивать зелень, летом – овощи
Нинель ГУСЕВА
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В Якутии участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали более 8 тысяч человек.В Якутии участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали более 8 тысяч человек.
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Житель поселка Айхал Мирнинского района Виктор Витеско получил «дальневосточный гектар» рядом со своим домом и хочет открыть собственный бизнес по выращиванию овощей.

Как признается будущий фермер, участок выбирали, исходя из перспектив подключения к коммуникациям. Примерно в 300 метрах от «гектара» находится газовая котельная, заведен водопровод. Сейчас Виктор ждет подключения к электричеству и параллельно обустраивает свою высокотехнологичную теплицу.

Конструкция предельно проста: каркас из бруса и обшивка из поликарбоната. Но после подключения к коммуникациям климатическая система парника - температура, полив, освещение, проветривание, влажность - будет автоматизирована. Работа в теплице будет вестись круглый год: зимой Виктор планирует выращивать зелень, летом – овощи.

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, по всей стране участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тысяч человек, более 8 тысяч из них - в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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