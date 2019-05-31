1 июня в Якутске перекроют улицы
Движение транспорта ограничат в связи с празднованием Дня защиты детей
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В связи с празднованием Дня защиты детей и проведением мероприятий в Якутске будут временно перекрыты несколько улиц.
С 10:00 до 13:00 ограничение будет действовать на отрезках Ойунского — Сергеляхское шоссе — Лермонтова — Каландаришвили. В это время там будет проходить «Зеленый марафон».
С 15:20 до 16:00, на время проведения II Межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо», перекроют участок улицы Кирова – от пересечения с улицей Пояркова до площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU