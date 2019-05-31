В Якутске пройдет экологический фестиваль «Зеленая прогулка»

СЕГОДНЯ 05:23 2019-05-31T05:23:08+03:00

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В Якутске впервые пройдет экологический фестиваль «Зеленая прогулка». Помимо субботника, участников ждет активный отдых и развлекательная программа.

Цель мероприятия – привлечь внимание жителей города к проблемам экологической безопасности, здоровья нации и воспитания экологической культуры. Участники фестиваля проведут субботник на 12-14 км Вилюйского тракта, узнают о принципах сортировки и переработки мусора. Организаторы акции хотят собрать вокруг себя единомышленников, которые и дальше будут вести осознанный образ жизни.

В рамках фестиваля будут работать различные интерактивные площадки, пройдут лекции эко-активистов – общественных деятелей, компаний, которые уже ввели экологические механизмы у себя и просто энтузиастов, которым есть что сказать. Также в программе фестиваля пикник на свежем воздухе и выступления музыкантов.

Фестиваль «Зеленая прогулка» пройдет 8 июня, сбор в 11:00 на площади Дружбы. Стать участником фестиваля может каждый, запись по телефону: 8-914-298-99-57.

ИСТОЧНИК KP.RU