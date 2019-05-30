Житель Якутска, под Новый год зарезавший приятеля, отправится в колонию на 10 лет
От дачи показаний мужчина отказался
Во время предварительного следствия мужчина никак не объяснил свой поступок.Фото: Архив "КП"
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42-летнего жителя Якутска, который под Новый год зарезал приятеля в пьяной ссоре, приговорили к 10 годам тюрьмы.
30 декабря 2018 года он отмечал наступающий Новый год в компании приятеля. Мужчины поссорились, обвиняемый схватил кухонный нож и дважды ударил им друга в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а обвиняемый пошел к соседям и признался в содеянном.
Во время предварительного следствия мужчина отказался от дачи показаний и никак не объяснил свой поступок.
Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU