2019-05-30T07:39:32+03:00
Происшествия

Житель Якутска, под Новый год зарезавший приятеля, отправится в колонию на 10 лет

От дачи показаний мужчина отказался
Нинель ГУСЕВА
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Во время предварительного следствия мужчина никак не объяснил свой поступок.Во время предварительного следствия мужчина никак не объяснил свой поступок.Фото: Архив "КП"
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42-летнего жителя Якутска, который под Новый год зарезал приятеля в пьяной ссоре, приговорили к 10 годам тюрьмы.

30 декабря 2018 года он отмечал наступающий Новый год в компании приятеля. Мужчины поссорились, обвиняемый схватил кухонный нож и дважды ударил им друга в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а обвиняемый пошел к соседям и признался в содеянном.

Во время предварительного следствия мужчина отказался от дачи показаний и никак не объяснил свой поступок.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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