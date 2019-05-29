31 мая в Якутске пройдет молодежный фестиваль «ГудФест»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-29T11:22:50+03:00

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс косплееров «Good Cospley Fest».

В программе: чемпионат по современным танцам, концертные номера и бесплатные мастер-классы

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31 мая в Старом городе Якутска пройдет молодежный фестиваль «ГудФест».

Детей и их родителей ждут чемпионат по современным танцам «Good Champ», концертная программа, бесплатные мастер-классы по созданию слайма, рисованию и оригами, а также зажигательные игры и творческие конкурсы.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс косплееров «Good Cospley Fest».

Фестиваль пройдет на территории Старого города с 13:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU