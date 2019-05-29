В Жиганском районе руководитель учреждения украл 87 тонн газоконденсата

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-29T09:59:25+03:00

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В Жиганском районе исполняющий обязанности руководителя учреждения присвоил 87 тонн газоконденсата.

Будучи материально-ответственным лицом, мужчина ввел в заблуждение работников нефтебазы и вывез из хранилища более 87 тонн газоконденсата. Похищенные нефтепродукты чиновник присвоил и впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив возглавляемому им учреждению ущерб на общую сумму более 2 млн 806 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в присвоении чужого имущества в особо крупном размере и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU