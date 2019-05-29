В Якутске подводят итоги работы новых очистных сооружений
Впервые за многие годы во время паводка качество воды в столице республики не ухудшилось
Вторую волну паводка в Якутске ждут уже в июне.Фото: ЯСИА
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В Якутске подводят итоги работы новых очистных сооружений во время первой волны паводка. Впервые за многие годы в это время качество водопроводной воды в столице республики не ухудшилось.
По словам директора «Водоканала» Анатолия Кырджагасова, сегодня цветность воды в реке Лена составляет 146 градусов, мутность — 2,63 мг/л. В город вода подается с показателями, соответствующими нормативам: цветностью 11 градусов и мутностью 0,5 мг/л.
По данным предприятия, сейчас уровень воды в реке повысился на 8 см. Вторую волну паводка в Якутске ждут уже в июне, сообщает ЯСИА.
ИСТОЧНИК KP.RU