СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-29T09:08:36+03:00

Вторую волну паводка в Якутске ждут уже в июне. Фото: ЯСИА

Впервые за многие годы во время паводка качество воды в столице республики не ухудшилось

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В Якутске подводят итоги работы новых очистных сооружений во время первой волны паводка. Впервые за многие годы в это время качество водопроводной воды в столице республики не ухудшилось.

По словам директора «Водоканала» Анатолия Кырджагасова, сегодня цветность воды в реке Лена составляет 146 градусов, мутность — 2,63 мг/л. В город вода подается с показателями, соответствующими нормативам: цветностью 11 градусов и мутностью 0,5 мг/л.

По данным предприятия, сейчас уровень воды в реке повысился на 8 см. Вторую волну паводка в Якутске ждут уже в июне, сообщает ЯСИА.

ИСТОЧНИК KP.RU