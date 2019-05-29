В Якутии установлен единый день выполнения нормативов ГТО
Он будет проводиться в четвертую пятницу мая
Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.Фото: ЯСИА
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В Якутии установлен Единый день выполнения нормативов испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Каждый год выполнение комплекса ГТО по всей республике будет проводиться в четвертую пятницу мая.
Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.
В этом году республиканская акция «Мир-Май-ГТО» по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса проходила на стадионах «Туймаада» и «Юность» с 24 по 26 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU